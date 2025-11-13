Vụ học sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Khởi tố, bắt tạm giam 2 nam sinh

Ngày 13/11, lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai cho biết P.T.B.N. (học sinh lớp 11A9) đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội Giết người.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã khởi tố, bắt tạm giam L.Đ.A. (học sinh lớp 12A8) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trường THPT Đặng Thai Mai - nơi các bị can theo học (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Hai bị can bị bắt giữ để làm rõ vụ việc em L.Q.H. (học sinh lớp 12A8) bị đâm tử vong.

Theo điều tra ban đầu, trong giờ học thể dục ngày 17/10, giữa L.Q.H. và P.T.N. xảy ra mâu thuẫn bộc phát.

Sau khi tan học, H. cùng L.Đ.A. chặn đường, dùng tay, chân và mũ bảo hiểm đánh N.. Trong lúc bị tấn công, N. rút dao bấm mang theo đâm H., khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong tại Bệnh viện đa khoa Quảng Xương.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, các học sinh trực tiếp tham gia vụ xô xát không thuộc diện học sinh cá biệt, đều có học lực đạt và hạnh kiểm khá.