Người phụ nữ ném con trai 1 tuổi xuống giếng bị khởi tố

Ngày 13/11, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lê (42 tuổi, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người.

Nguyễn Thị Lê được xác định là kẻ đã sát hại cháu U.N.A.L. (1 tuổi, con ruột của Lê).

Bị can Nguyễn Thị Lê tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê và ông T. (45 tuổi) kết hôn, có với nhau 2 người con chung.

Năm 2024, Lê có thêm một con trai với người đàn ông khác là cháu L..

Sáng 31/10, khi 2 người con lớn đi học, Lê ở nhà cùng con trai út. Lúc này, Lê cảm thấy áp lực, không thể nuôi cháu L. vì thiếu tiền nên nảy sinh ý định giết chết con để bớt đi gánh nặng.

Để thực hiện, người phụ nữ bế và thả cháu L. xuống giếng của gia đình rồi kéo nắp bê tông đậy lại. Hậu quả, cháu L. tử vong thương tâm do ngạt nước.

Giếng nước nơi phát hiện thi thể bé trai 1 tuổi (Ảnh: Đức Nguyễn).

Như Dân trí đưa tin, Công an phường Ea Kao nhận được tin báo về việc bé trai 1 tuổi mất tích.

Vào cuộc điều tra, công an nhận thấy Lê có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã đấu tranh và xác định chính người phụ nữ này giết con trai.

Khoảng 21h ngày 31/10, cơ quan chức năng đưa thi thể cháu L. từ giếng lên để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

Bị can Nguyễn Thị Lê được xác định từng có biểu hiện trầm cảm sau sinh nhưng được chữa trị và bệnh tình đã thuyên giảm.