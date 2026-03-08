Tự phong "bác sĩ tâm linh trừ tà trên mạng" lừa tiền của nhiều người

Ngày 8/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố, bắt giam Đỗ Hoàng Long (29 tuổi, trú tại thành phố Hải Phòng) để điều tra về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Long không có công ăn việc làm ổn định nên đã nảy sinh ý định xem bói, trừ tà để lừa tiền của những người nhẹ dạ, cả tin.

Đối tượng Đỗ Hoàng Long tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Để thực hiện, đối tượng lên mạng xã hội tìm hiểu các video về trừ tà, diệt ma và bắt chước theo.

Tháng 10/2024, Long đã đăng tải lên mạng xã hội tự nhận mình là "bác sĩ tâm linh" có khả năng "trừ tà", "cắt duyên âm"... thông qua hình thức livestream (phát trực tiếp). Long cũng công khai số điện thoại để ai có nhu cầu sẽ liên hệ trực tiếp.

Với mỗi lượt đăng ký đặt lịch, Long đều yêu cầu chuyển trước số tiền 500.000 đồng. Khi có người xem bói, Long sẽ đưa ra các thông tin gian dối như nạn nhân bị "vong theo", "ma quỷ ám", "người âm cản trở tình duyên"... nếu không để Long làm lễ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, từ đó buộc nạn nhân chuyển hàng triệu đồng.

Nhận tiền, Long gọi điện video rồi thực hiện các động tác khua tay, múa chân 15-30 phút để nạn nhân lầm tưởng đối tượng đang "trừ tà".

Tại cơ quan công an, Long khai nhận, bản thân không có khả năng "tiêu diệt ma quỷ" nhưng do hám lợi nên đã livestream để lừa đảo. Mỗi lần "trừ tà", Long sẽ nhận thù lao 3-15 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định có 3 nạn nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị Long lừa đảo, chiếm đoạt gần 70 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đối tượng sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.