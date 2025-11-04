Vụ công ty sản xuất cà phê giả: Khởi tố giám đốc và nhân viên

Ngày 4/11, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Võ Minh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nguyên Phát GL và Nguyễn Văn Hạnh, nhân viên của công ty để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trước đó, ngày 24/10, Viện kiểm sát nhân nhân tỉnh Gia Lai phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) và cơ quan chức năng khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Tùng tại phường Hội Phú và xã Gào, tỉnh Gia Lai.

Công an thu giữ nhiều cà phê đóng gói và nguyên liệu tại cơ sở sản xuất của ông Tùng (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ thu giữ gần 5 tấn nguyên liệu gồm: bột đậu nành, nước đường, caramel, bơ, cà phê bột... nghi dùng để chế biến cà phê giả. Lực lượng chức năng còn thu giữ khoảng 500kg cà phê bột đã đóng gói.

Theo Viện kiểm sát nhân nhân tỉnh Gia Lai, qua giám định, số cà phê thu giữ trên thuộc hàng giả là thực phẩm, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận dù biết sản phẩm cà phê bột có hàm lượng chất caffeine thấp và là hàng thực phẩm giả nhưng vẫn chỉ đạo Hạnh sản xuất, chế biến để bán ra thị trường nhằm thu lợi nhuận.