Khởi tố nhóm buôn lậu 20kg bạc trị giá hơn một tỷ đồng qua biên giới

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã khởi tố vụ án Buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, liên quan nhóm đối tượng vận chuyển 20kg bạc trái phép.

Theo đó, Vũ Duy Khương (29 tuổi, trú tại phường Móng Cái 2, Quảng Ninh) và Vũ Đình Triệu (32 tuổi, trú tại TP Hải Phòng) bị khởi tố về tội Buôn lậu, theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Ba người khác gồm Phùng Trung Dũng (17 tuổi), Vũ Thị Hằng (40 tuổi) và Lương Văn Tuân (34 tuổi, cùng trú tại phường Móng Cái 2, Quảng Ninh) bị khởi tố về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, theo khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 19h ngày 20/10, tại khu vực bãi xe Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và thu giữ 20kg bạc trên người và phương tiện của Hằng, Dũng, Tuân.

Số bạc trị giá hơn 1 tỷ đồng, được chia thành các hạt nhỏ màu trắng, ngụy trang trong túi nilon và giấu dưới đế giày để qua mắt lực lượng chức năng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Vũ Duy Khương là người thuê nhóm Hằng, Tuân, Dũng vận chuyển số bạc từ thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) về Việt Nam, với tiền công 20 nhân dân tệ mỗi kg (tương đương 75.000 đồng), sau đó bán cho Vũ Đình Triệu để kiếm lời.

Khi nhóm này đang đưa số bạc từ Cửa khẩu quốc tế Móng Cái ra bãi gửi xe, chuẩn bị mang về nhà Hằng tại khu 7, phường Móng Cái 3 cất giấu, thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện và tài liệu liên quan, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.