Hà Nội xử lý gần 500 vụ buôn lậu, hàng giả trong tháng 9

Tại hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 9 và triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2025, báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hà Nội cho biết, trong 9 tháng năm 2025 (tính từ 16/12/2024 đến 15/9/2025), lực lượng QLTT Hà Nội đã tiến hành xử lý 5.540 vụ buôn lậu, hàng giả, trong đó có 57 vụ chuyển cơ quan điều tra, tổng số thu đạt 77,89 tỷ đồng, đạt 108,11% chỉ tiêu cả năm.

Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 9 và triển khai nhiệm vụ tháng 10 của Chi cục QLTT Hà Nội (Ảnh: QLTT Hà Nội).

Riêng tháng 9/2025, lực lượng QLTT TP Hà Nội đã xử lý 454 vụ việc, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 7,7 tỷ đồng, bao gồm tiền phạt hành chính, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp và tiền bán hàng tịch thu.

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, lực lượng QLTT Hà Nội đã kiểm tra 162 vụ, xử lý 159 vụ vi phạm, xử phạt hành chính 1,56 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 1,8 tỷ đồng.

Số tiền thu ngân sách sau 9 tháng đã gần hoàn thành chỉ tiêu đặt ra trong cả năm 2025 của Chi cục QLTT TP Hà Nội. Điều này đã khẳng định sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt trong công tác ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, bảo vệ doanh nghiệp chân chính và quyền lợi người tiêu dùng của lực lượng QLTT TP Hà Nội với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Trong thời gian tới QLTT TP Hà Nội tiếp tục triển khai quyết liệt chỉ đạo theo Chỉ thị số 13 của Thủ tướng về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới và mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Công điện số 72 và Công điện 82 của Thủ tướng về tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... và các nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Trưởng ban Chỉ đạo 389 thành phố, yêu cầu các lực lượng chức năng hoàn thiện đầy đủ các cơ chế, chính sách; chủ động kiểm tra, kiểm soát, xử lý qua đó hạn chế tối đa các vụ buôn lậu, sản xuất tiêu thụ hàng giả.

Cùng với đó, các đơn vị được yêu cầu tăng cường phối hợp kiểm tra thị trường, thông tin kịp thời tới các cơ quan thông tấn, báo chí về tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; công khai những đối tượng vi phạm, đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời các tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Châu Anh