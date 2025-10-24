Người đàn ông giấu 8kg bạc trong giày và quấn quanh đùi

Chiều 24/10, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết vừa phát hiện và bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn, 29 tuổi, trú tại khu 4, phường Móng Cái 1, Quảng Ninh, khi đối tượng vận chuyển trái phép 8kg bạc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Ảnh: Đ.X.).

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, tại bục kiểm soát nhập cảnh, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp với Hải quan và Đội kiểm soát Hải quan khu vực VIII kiểm tra, phát hiện Tuấn mang theo 14 túi nilon chứa hạt kim loại màu trắng, tổng trọng lượng 8kg, xác định là bạc.

Tuấn khai được một phụ nữ Trung Quốc thuê vận chuyển số bạc này về Việt Nam, hứa trả công 700.000 đồng. Người này hướng dẫn Tuấn giấu hàng quanh đùi và trong giày trước khi nhập cảnh thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.