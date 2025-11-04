Hà Nội: Xử lý hàng trăm vụ hàng giả, khởi tố nhiều đối tượng

Hàng trăm vụ vi phạm bị phát hiện, xử lý nghiêm

Dưới sự chỉ đạo sát sao của UBND Thành phố và Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội, Công an thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm. Các phòng nghiệp vụ và công an cơ sở được giao nhiệm vụ tăng cường nắm tình hình, bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quản lý thị trường, Hải quan, Thanh tra chuyên ngành và các đơn vị chức năng để kịp thời phát hiện, điều tra và xử lý vi phạm.

Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu, sản xuất hàng giả ngày càng tinh vi, đặc biệt trên không gian mạng, sự phối hợp giữa các lực lượng được xem là yếu tố then chốt giúp Công an Hà Nội đạt nhiều kết quả nổi bật.

Công an phường Cửa Nam phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra, xử lý một lượng lớn bánh Trung thu nhập lậu tại Hà Nội (Ảnh: QLTT Hà Nội).

Theo thống kê, trong tháng 10, Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra 463 vụ việc, xử lý 471 vụ vi phạm; trong đó, xử phạt hành chính 462 vụ, khởi tố 9 vụ với 19 đối tượng. Tổng số tiền phạt hành chính lên tới 4,205 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm hơn 8,89 tỷ đồng.

Nhiều vụ việc quy mô lớn được phát hiện, thể hiện quyết tâm cao của lực lượng trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cũng phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố trong phát hiện, triệt phá các vụ nghiêm trọng. Nổi bật là vụ sản xuất hàng chục tấn thịt bò giả từ thịt trâu nhập khẩu; vụ làm giả nước khoáng Lavie với quy mô lớn, thu giữ hơn 500 bình thành phẩm.

Riêng trong đợt cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm Tết Trung thu, lực lượng Quản lý thị trường toàn Thành phố đã kiểm tra 353 vụ, xử lý 343 vụ, phạt hành chính 4,87 tỷ đồng, với tổng giá trị hàng vi phạm khoảng 4,5 tỷ đồng.

Đối với mặt hàng giả, hàng nhái, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp Công an phường Kim Liên kiểm tra hai cơ sở kinh doanh do bà Vũ Thị Kim Cúc làm chủ tại ngõ 12 phố Chùa Bộc (phường Kim Liên). Lực lượng chức năng phát hiện 5.779 sản phẩm giày, dép mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Hermes, Dior, Adidas, Louis Vuitton, Chanel, Gucci… có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

Các chuyên án lớn thời gian qua đã phát hiện nhiều đối tượng lợi dụng thương mại điện tử để buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng, những sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn, thu giữ lượng lớn hàng hóa vi phạm, đồng thời khởi tố nhiều đối tượng cầm đầu, đường dây cung ứng hàng giả có tổ chức.

Không chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất, lực lượng Công an Hà Nội còn đặc biệt chú trọng kiểm soát hoạt động thương mại điện tử, lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ gian lận khi nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng cao. Qua nghiệp vụ và phối hợp với các sàn thương mại điện tử, Công an thành phố đã phát hiện nhiều tài khoản sử dụng hình ảnh, thương hiệu giả mạo, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính.

Chuẩn bị cao điểm kiểm tra dịp cuối năm

Song song với công tác điều tra, xử lý, Công an thành phố Hà Nội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân và doanh nghiệp. Các đơn vị thường xuyên tổ chức hội nghị, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về quy định pháp luật, khuyến khích doanh nghiệp chủ động bảo vệ thương hiệu. Nhiều mô hình “Doanh nghiệp tự bảo vệ thương hiệu” đã hình thành, góp phần phòng ngừa vi phạm từ gốc.

Đại diện lãnh đạo Công an thành phố cho biết, thời gian tới, lực lượng sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch chuyên đề, tập trung vào nhóm hàng có nhu cầu tiêu thụ cao dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2026 như thực phẩm, rượu bia, bánh kẹo, thuốc lá, hàng tiêu dùng. Đồng thời, công tác phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương sẽ được tăng cường, bảo đảm phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ khâu nhập khẩu, vận chuyển, lưu thông trên thị trường.

Công an Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về đối tượng, địa bàn trọng điểm nhằm phục vụ hiệu quả công tác phân tích, dự báo, chủ động phòng ngừa vi phạm. Với phương châm “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn thị trường, củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào pháp luật.

Theo lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 Thành phố, trong tháng 11 và thời gian còn lại của năm 2025, các lực lượng chức năng sẽ mở cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là trước Tết Nguyên đán. Ban Chỉ đạo yêu cầu:

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 13/CT-TTg và Kế hoạch 05/KH-BCĐ389/TP; tăng cường kiểm tra tại địa bàn trọng điểm, chợ đầu mối, trung tâm logistics, kho chứa hàng hóa.

Triển khai hai đoàn kiểm tra liên ngành quy mô lớn, xử lý nghiêm hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm an toàn thực phẩm.

Đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn mới của các đối tượng gian lận, đặc biệt trên môi trường mạng và thương mại điện tử. Tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành, nâng cao hiệu quả đấu tranh, xử lý vi phạm.

Ban Chỉ đạo 389 Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên rà soát khó khăn, vướng mắc trong thực tế, kịp thời kiến nghị giải pháp gửi Sở Công Thương - cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo - để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Đức Nghĩa