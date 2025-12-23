Gia đình nữ sinh Vĩnh Long bị từ chối yêu cầu giám định lại với tài xế

Gia đình yêu cầu giám định lại kết quả giám định pháp y

Liên quan vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong, ngày 23/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản gửi đến gia đình bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ nữ sinh N.N.B.Tr.) về yêu cầu đề nghị giám định lại kết quả giám định pháp y.

Bà Hiền và luật sư đến cơ quan công an làm việc theo giấy mời (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo đó, gia đình có đơn yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long thực hiện trưng cầu giám định lại khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của bị can Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, nơi thường trú xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương để sớm khởi tố bị can và xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định. Gia đình cũng yêu cầu khi giám định lại phải có mặt luật sư và gia đình bị hại (nữ sinh).

Căn cứ theo nội dung của gia đình, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết trong quá trình điều tra vụ án, đã trưng cầu Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ. Đây là cơ quan giám định thuộc Bộ Y tế, giám định pháp y tâm thần đối với bị can Trung là đúng quy định. Kết quả giám định đã được thông báo gửi đến bà Hiền và các luật sư, là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân.

Ngày 6/10 vừa qua, luật sư là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nữ sinh cũng có đơn yêu cầu giám định lại đối với bị can tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương thuộc Bộ Y tế.

Không có căn cứ giám định lại

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã xem xét đơn yêu cầu giám định lại của luật sư, xét thấy cơ quan thực hiện giám định pháp y tâm thần đối với bị can là Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ thuộc Bộ Y tế và các quy định của pháp luật thì không có căn cứ giám định lại.

Ngày 25/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã mời luật sư là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nữ sinh, trực tiếp đến nơi ở của bị can tại xã Vĩnh Xuân (tỉnh Vĩnh Long) để gặp, tiếp xúc, xem xét tình trạng bệnh tật. Buổi gặp trực tiếp này có sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương và thân nhân của bị can. Luật sư đã ghi nhận vào biên bản làm việc với Cơ quan CSĐT yêu cầu điều trị bệnh cho bị can Trung theo quy định pháp luật.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, việc Trung điều khiển ô tô tải biển số 84C-102.77 gây tai nạn vào ngày 4/9/2024 làm nữ sinh tử vong, đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú. Việc khởi tố bị can đã được Cơ quan CSĐT đã gửi thông báo đến bà Hiền và các luật sư là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nữ sinh.

Sau khi luật sư làm việc với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long về việc yêu cầu giám định lại và tiếp xúc trực tiếp với bị can, luật sư đã yêu cầu chữa bệnh bắt buộc đối với bị can Trung.

Cơ quan CSĐT đã có văn bản đề nghị VKSND khu vực 4 (tỉnh Vĩnh Long) áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh cho bị can. VKSND khu vực 4 đã có văn bản về việc áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc cho bị can Trung.

Trên cơ sở đó, ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án “Vi phạm quy định về giao thông đường bộ” xảy ra vào ngày 4/9/2024 và đã gửi thông báo đến cho gia đình bà Hiền.

Hiện vụ án đã tạm đình chỉ điều tra và thực hiện chữa bệnh cho bị can. Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, khi nào nhận được thông báo kết quả chữa bệnh của bị can, xác định bị can đã khỏi bệnh hoặc có đủ khả năng nhận thức, đủ khả năng điều khiển hành vi sẽ tiến hành trưng cầu giám định pháp y tâm thần về tình trạng bệnh để xử lý theo quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình nữ sinh.

Trong một diễn biến khác, ngày 13/11 vừa qua, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Như Dân trí đã thông tin, theo kết luận của Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam bộ, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội (cho đến thời điểm bị bắn vào ngày 28/4/2025), Trung không có bệnh lý tâm thần.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội (kể từ thời điểm bị bắn vào ngày 28/4/2025) và hiện tại, Trung có bệnh lý tâm thần, mất trí...

Từ kết quả giám định, kết luận tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, tài xế Trung đủ nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Còn hiện tại, tài xế Trung mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi do mất trí mức độ trung bình nên tạm đình chỉ điều tra để bị can điều trị bệnh.

Theo diễn biến vụ việc, ngày 4/9/2024, Trung điều khiển ô tô tải vượt một ô tô bán tải khác nên lấn sang lề trái, gây tai nạn khiến em Tr. tử vong.

Ngày 28/4, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha ruột em Tr.) đã dùng súng tự chế bắn Trung, sau đó tự bắn vào đầu tự sát.

Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng đến tối cùng ngày, ông Phúc tử vong. Còn Trung sau thời gian điều trị đã qua cơn nguy kịch và được cho xuất viện về nhà.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung. Do điều kiện sức khỏe của bị can đang điều trị bệnh, các quyết định tố tụng được cơ quan điều tra tống đạt tại nhà (vợ bị can ký nhận), đồng thời tiến hành công tác trưng cầu giám định để phục vụ công tác điều tra.