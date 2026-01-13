Động thái mới nhất của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao về vụ nữ sinh tử vong

Liên quan vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh N.N.B.Tr. (14 tuổi) tử vong, ngày 13/1, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã có thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm. Cụ thể ngày 6/1, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao ban hành Quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin tội phạm để tiếp tục xác minh.

Bà Hiền cầm chiếc áo lúc con gái bị xe cán tử vong (Ảnh: CTV).

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cho biết đang thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, Vĩnh Long cũ.

Ngày 13/11/2025, cơ quan này đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm số 07/QĐ-VKSTC-C1 (P6) do thời hạn xác minh giải quyết nguồn tin đã hết nhưng chưa nhận được tài liệu do Công an tỉnh Vĩnh Long cung cấp theo yêu cầu tại công văn số 256/VKSTC-C1-P6 ngày 7/11/2025. Đến nay, Công an tỉnh Vĩnh Long đã cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu.

Ngay khi nhận được thông tin trên, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ em Tr.) xúc động cho biết gia đình bà rất vui mừng khi nhận được quyết định này.

"Gia đình luôn thượng tôn pháp luật và tin tưởng rằng các cơ quan Trung ương sẽ làm rõ vụ việc một cách khách quan. Chúng tôi kính mong các bác lãnh đạo cấp cao, Bộ Công an và VKSND Tối cao xử lý đúng người, đúng tội, làm rõ và xử lý nghiêm những cá nhân có hành vi bao che, nếu có", bà Hiền nói thêm.

Như Dân trí đã thông tin, theo kết luận của Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam bộ, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội (cho đến thời điểm bị bắn vào ngày 28/4/2025), Trung không có bệnh lý tâm thần.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội (kể từ thời điểm bị bắn vào ngày 28/4/2025) và hiện tại, Trung có bệnh lý tâm thần, mất trí...

Từ kết quả giám định, kết luận tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, tài xế Trung đủ nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Còn hiện tại, tài xế Trung mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi do mất trí mức độ trung bình nên tạm đình chỉ điều tra để bị can điều trị bệnh.

Theo diễn biến vụ việc, ngày 4/9/2024, Trung điều khiển ô tô tải vượt một ô tô bán tải khác nên lấn sang lề trái, gây tai nạn khiến em Tr. tử vong.

Ngày 28/4, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha ruột em Tr.) đã dùng súng tự chế bắn Trung, sau đó tự bắn vào đầu tự sát.

Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng đến tối cùng ngày, ông Phúc tử vong. Còn Trung sau thời gian điều trị đã qua cơn nguy kịch và được cho xuất viện về nhà.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung. Do điều kiện sức khỏe của bị can đang điều trị bệnh, các quyết định tố tụng được cơ quan điều tra tống đạt tại nhà (vợ bị can ký nhận), đồng thời tiến hành công tác trưng cầu giám định để phục vụ công tác điều tra.