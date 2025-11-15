Tình tiết mới trong vụ nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong

Liên quan vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong, chiều 15/11, tin từ gia đình bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ nữ sinh N.N.B.Tr.) cho biết vừa nhận được thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm do Cơ quan điều tra VKSND Tối cao gửi đến. Thông báo này cũng đã gửi đến luật sư của gia đình.

Vụ tai nạn thương tâm của con gái bà Hiền khiến gia đình rơi vào bi kịch (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo thông báo, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đang thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Ngày 7/11 vừa qua, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao có công văn gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc đang giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả.

Theo Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, do thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết nhưng với những tài liệu đã thu thập được đến nay chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Căn cứ vào các quy định pháp luật, ngày 13/11, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm để chờ kết quả việc cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan từ Công an tỉnh Vĩnh Long.

Trong quyết định tạm đình chỉ của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao nêu rõ chưa nhận được kết quả đối với việc đề nghị Công an tỉnh Vĩnh Long cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan, đồng thời nhấn mạnh đây là tài liệu quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự.

Về phía gia đình nạn nhân, bà Hiền cho biết, thời gian qua, gia đình bà đã gửi đơn tố giác tội phạm đối với một số cán bộ về hành vi có dấu hiệu các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, gia đình bà luôn phối hợp các cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết.

"Gia đình đã nhận được thông báo tạm đình chỉ của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao (lý do cần thu thập thêm chứng cứ, tài liệu từ Công an tỉnh Vĩnh Long), chúng tôi tôn trọng quyết định này. Tuy nhiên, chúng tôi hết sức mong mỏi cơ quan có thẩm quyền sớm đưa ra kết luận chính thức, khách quan và đúng pháp luật về vụ việc.

Gia đình tôi mong rằng việc giải quyết nguồn tin về tội phạm sẽ được thực hiện đến nơi đến chốn, không để xảy ra bất cứ sự khuất tất nào. Chúng tôi tin rằng khi mọi chứng cứ được đánh giá khách quan, toàn diện, cơ quan chức năng sẽ đưa ra quyết định đúng đắn, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào sự minh bạch của nền tư pháp và khẳng định rằng pháp luật luôn đứng về phía lẽ phải", bà Hiền nói.

Như Dân trí đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra tại xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn cũ), nay là xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, vào ngày 4/9/2024, khiến em N.N.B.Tr. tử vong.

Qua điều tra xác định, Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế điều khiển ô tô tải đã vượt xe phía trước, gây tai nạn khiến nữ sinh Tr. tử vong.

Ngày 26/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn cũ ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự với lý do "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Do không đồng tình với kết quả xử lý vụ tai nạn, sáng 28/4, tại ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn cũ, tỉnh Vĩnh Long, ông Phúc (cha của Tr.) đã dùng súng bắn tài xế Trung. Sau đó, ông Phúc dùng súng bắn vào đầu mình tự sát. Ông Phúc tử vong vào tối cùng ngày.

Về vụ nổ súng trên, ngày 2/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người.

Liên quan vụ tai nạn giao thông, ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.