Khởi tố người phụ nữ cho vay lãi nặng ở Tuyên Quang

Ngày 3/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Vũ Thị Bích Ngọc (SN 1975, ở xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Vũ Thị Bích Ngọc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo cảnh sát, từ năm 2021 đến năm 2024, Ngọc đã cho người dân vay tiền với mức lãi suất vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật (khoảng 121% đến 182%/năm), qua đó thu lợi bất chính số tiền gần 500 triệu đồng.

Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo, ai là bị hại của đối tượng Vũ Thị Bích Ngọc, đề nghị liên hệ với điều tra viên Lê Hoàng Hữu (SĐT: 0982.619.586) để được hướng dẫn giải quyết.

Nhà chức trách khuyến cáo, người dân khi có nhu cầu vay vốn cần đến các cơ sở tín dụng của Nhà nước để giao dịch; đồng thời thường xuyên nâng cao cảnh giác, tích cực phối hợp, tố giác, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật.