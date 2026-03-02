Cựu nữ hiệu trưởng lập hồ sơ khống rút ngân sách gần 500 triệu đồng

Ngày 2/3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ bà Trần Thị Thu, cựu Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kon Pne, xã Đăk Roong, tỉnh Gia Lai để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Theo điều tra Công an tỉnh Gia Lai, trong 2 năm học 2023-2024 và 2024-2025, dù một số cá nhân không ký hợp đồng và tham gia giảng dạy tại Trường Mẫu giáo Kon Pne nhưng bà Thu vẫn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt bà Trần Thị Thu (áo đen) (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Các hồ sơ này gồm: hợp đồng lao động, bảng chấm công, bảng phân công nhiệm vụ và bảng lương nhằm hợp thức hóa việc rút tiền ngân sách nhà nước gần 500 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Trần Thị Thu để phục vụ công tác điều tra.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai đang mở rộng vụ án trên để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Theo lãnh đạo UBND xã Đăk Roong, sau khi phát hiện sai phạm về tài chính, bà Trần Thị Thu đã bị cho thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kon Pne và được bố trí trở lại làm giáo viên giảng dạy.

Bà Thu bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về những sai phạm xảy ra trong thời gian giữ cương vị hiệu trưởng.