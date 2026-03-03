Vụ Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2: 2 triệu USD “nhờ giúp đỡ” vào túi ai?

Trong vụ án liên quan cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, cơ quan điều tra không chỉ làm rõ sai phạm gây thất thoát hơn 803 tỷ đồng tại 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, mà còn xác định một phi vụ lừa đảo 2 triệu USD dưới danh nghĩa “chạy” đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Điểm đáng chú ý là lời khai của Lê Thanh Thiêm và ông Nguyễn Quốc Hiệp hoàn toàn trái ngược nhau về việc có hay không việc nhận tiền “nhờ giúp đỡ”.

Theo kết luận điều tra, tháng 3/2021, Đoàn kiểm tra số 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Bộ Y tế, trong đó có nội dung liên quan 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Đoàn do ông Nguyễn Quốc Hiệp, khi đó là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, làm trưởng đoàn. Trong quá trình kiểm tra, ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, được mời tới làm việc, giải trình về tiến độ và những vi phạm, khuyết điểm của hai dự án.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (Ảnh: Thái Bá).

Theo kết luận, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được xác định đã trao đổi với ông Thắng thông qua cấp dưới để tìm cách tiếp cận đoàn kiểm tra, “nhờ giúp đỡ”. Sau đó, ông Thắng được giới thiệu gặp Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, người được cho là có quan hệ rộng và có thể kết nối với trưởng đoàn kiểm tra.

Sau khi gặp ông Thắng, Thiêm nói đã “nhờ được ông Hiệp” và yêu cầu chuẩn bị 2 triệu USD để lo việc.

Tin tưởng, ông Thắng đã lấy tiền từ nguồn các nhà thầu chi phần trăm và 3 lần đưa cho Thiêm tổng cộng 2 triệu USD, gồm 1 triệu USD tại một nhà hàng ở phố Nguyễn Khắc Cần và 2 lần sau là 600.000 USD cùng 400.000 USD tại nhà riêng của Thiêm.

Tuy nhiên, kết luận điều tra thể hiện lời khai hoàn toàn mâu thuẫn giữa những người liên quan.

Lê Thanh Thiêm khai rằng sau khi nhận 2 triệu USD, ông ta đã hai lần đưa cho ông Nguyễn Quốc Hiệp tổng cộng 1,4 triệu USD để “nhờ giúp đỡ”, tạo điều kiện trong quá trình Đoàn kiểm tra số 35 làm việc tại Bộ Y tế.

Trái lại, ông Nguyễn Quốc Hiệp phủ nhận toàn bộ nội dung này.

Ông Hiệp khai không hề được Lê Thanh Thiêm nhờ vả, không tạo điều kiện cho cá nhân Nguyễn Chiến Thắng hay Bộ Y tế, đồng thời khẳng định không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ Thiêm.

Ông cũng cho biết đoàn kiểm tra đã thực hiện nhiệm vụ đúng quy định của Đảng, phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự và chuyển thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để xử lý theo pháp luật.

Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa ông Hiệp và Lê Thanh Thiêm, song cả hai vẫn giữ nguyên lời khai của mình. Cơ quan điều tra kết luận, Thiêm đã dựng lên câu chuyện “chạy” đoàn kiểm tra để chiếm đoạt 2 triệu USD từ ông Nguyễn Chiến Thắng, chứ không chi cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.

Kết quả làm việc của Đoàn kiểm tra số 35 được xác định là đúng quy định.