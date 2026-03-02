Lật tẩy bí mật dưới tầng hầm khách sạn 5 sao ở Nha Trang

Ngày 2/3, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan điều tra của đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép xảy ra tại tầng hầm một khách sạn.

Theo thông tin ban đầu, hơn 23h ngày 1/3, lực lượng thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng GDC Lucky Club đặt tại tầng hầm khách sạn 5 sao.

Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng GDC Lucky Club (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều đối tượng mang quốc tịch nước ngoài đang có hành vi đánh bạc trái phép.

Theo cơ quan công an, GDC Lucky Club do một phụ nữ 30 tuổi, trú TPHCM, làm giám đốc vận hành. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 13 người nước ngoài đang chơi poker ăn tiền. Tang vật thu giữ gồm 3.500 USD cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc.

Qua làm việc, những người liên quan khai nhận câu lạc bộ hoạt động 24/24h. Khi có nhu cầu tham gia, người chơi đến gặp thu ngân để đổi tiền lấy thẻ theo mệnh giá tương ứng hoặc sử dụng USD nạp trực tiếp vào máy. Câu lạc bộ thu tiền hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền người chơi sử dụng.