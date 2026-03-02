Công an Sơn La bắt 3 đối tượng vận chuyển hơn 34kg ma túy

Ngày 2/3, Công an tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng phạm tội ma túy.

Theo Công an tỉnh Sơn La, sau một thời gian tổ chức đấu tranh, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng gồm Lý A Dơ (21 tuổi), Lý A Lù (21 tuổi) và Lý A Cang (42 tuổi, cùng trú tại xã Chiềng Sơn, Sơn La) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tại công an (Ảnh: Cao Thiên).

Tang vật thu giữ gồm 34kg ma túy tổng hợp dạng tinh thể đá, 0,665kg heroine cùng 1 khẩu súng quân dụng, 2 hộp tiếp đạn, 11 viên đạn (trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng).

Kết quả đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận đã hoạt động mua bán trái phép chất ma túy từ ngoại biên vận chuyển trái phép qua biên giới vào địa bàn tỉnh Sơn La, sau đó tiếp tục vận chuyển đi các địa phương khác để tiêu thụ.

Chuyên án vẫn đang được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.