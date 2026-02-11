Truy tố kẻ thảm sát 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

Ngày 11/2, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã truy tố Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) - kẻ đã dùng dao tấn công khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong - về các tội Giết người, Cướp tài sản và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, năm 2022, Thuận kết hôn với chị N.T.K.H. (33 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, Đắk Lắk) và có với nhau một người con chung. Thấy Thuận nghiện ma túy, không lo làm ăn nên bà T.T.D. (55 tuổi) đã đưa con gái và cháu về ở chung nhà tại đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất).

Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Khoảng 20h ngày 12/9/2025, sau khi đã sử dụng ma túy, Thuận cho rằng bị gia đình vợ đối xử không tốt, nhiều lần gọi điện thoại nhưng chị H. không nghe máy nên nảy sinh ý định giết cả gia đình chị H. để trả thù.

Để thực hiện, Thuận lấy búa đinh và dao bầu cho vào ba lô rồi bắt xe ôm di chuyển đến nhà bà D..

Hiện trường vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại Đắk Lắk (Ảnh: Trương Nguyễn).

Tại đây, Thuận dùng búa, dao bầu giết chết chị H., bà D. và anh B.V.N. (23 tuổi, em chị H.). Chưa dừng lại, Thuận còn dùng dao bầu đâm cháu T.T.P. (14 tuổi, con riêng chị H.) bị thương.

Gây án xong, Thuận lục soát, cướp số tiền 6 triệu đồng, 1 điện thoại di động của bà D. rồi tẩu thoát. Trên đường di chuyển, Thuận mua ma túy sử dụng rồi dùng dao khống chế cướp xe máy, 2 điện thoại di động, tiền mặt của một phụ nữ đi đường. Tiếp đó, đối tượng điều khiển xe máy bỏ trốn cho đến khi bị công an bắt giữ vào sáng 12/9/2025.