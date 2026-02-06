Khởi tố đối tượng tập kết trái phép 133 tấn chất thải xây dựng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án Gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại khu đô thị Hùng Vương - Tiền Châu, phường Phúc Yên.

Cuối tháng 12/2025, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an phường Phúc Yên kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại bãi tập kết nguyên, vật liệu xây dựng của Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Quân, tổ dân phố Đạm Phú, khu đô thị Hùng Vương - Tiền Châu.

Đống chất thải xây dựng và bê tông nhựa đã khô được Nguyễn Đình Quân tập kết trái phép trong khu đô thị (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng phát hiện có nhiều đống chất thải xây dựng và bê tông nhựa đã khô được tập kết trực tiếp trên mặt đất, không có biện pháp che chắn, thu gom, xử lý theo quy định…

Kết quả giám định cho thấy các mẫu chất thải không vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 07:2009/BTNMT), là chất thải rắn thông thường theo Nghị định 08/2022 của Chính phủ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với chính quyền địa phương xác định tổng khối lượng chất thải rắn thông thường mà Nguyễn Đình Quân đã đổ, tập kết trái phép ra môi trường trên 133 tấn.

Quân khai nhận có nhu cầu mở cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng nên từ tháng 6/2025 đã mượn một số thửa đất của người dân tại khu đô thị làm nơi tập kết vật liệu. Tháng 12/2025, Quân bắt đầu tập kết trạc thải xây dựng, nhựa đường thải tại khu đất trên để bán kiếm lời.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Quân về tội Gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm vụ án theo quy định của pháp luật.