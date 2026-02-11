Hai nhóm thanh niên đuổi đánh nhau loạn xạ trong đêm ở Đà Nẵng

Ngày 11/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trong đó, 4 đối tượng bị tạm giam 3 tháng, gồm: Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1995), Lê Thành Hiếu (SN 1995), Trần Quang Lực (SN 1991) và Trần Nguyên Thùy Trang (SN 1993), đều trú tại Đà Nẵng.

2 trong số 5 bị can bị khởi tố trong vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Riêng Ngô Thị Kim Phụng (SN 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện thông tin trên mạng xã hội về việc 2 nhóm đối tượng thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường An Hải, gây bức xúc dư luận.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngày 3/2 tại khu vực đường Dương Đình Nghệ, phường An Hải. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân liên quan đến việc mượn điện thoại nhưng không trả giữa Lê Thành Hiếu và Tô Thị Thúy Kiều (SN 1996, trú phường An Hải).

Trong quá trình đi tìm để đòi lại tài sản, nhóm của Hiếu đã gặp Kiều tại một khách sạn trên đường Dương Đình Nghệ, dẫn đến cự cãi, xô xát.

Đáng chú ý, Nguyễn Hoàng Phúc (người đi cùng Kiều) đã sử dụng một cây kiếm bằng kim loại, dài khoảng 50cm, xông ra chém loạn xạ nhằm giải vây, khiến tình hình trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Sau đó, 2 nhóm tiếp tục truy đuổi nhau qua nhiều tuyến đường, ném gạch đá, la hét gây huyên náo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự và an toàn giao thông khu vực ven biển.

Khi đến khu vực giao lộ Võ Nguyên Giáp - Dương Đình Nghệ, Kiều bị nhóm của Hiếu giữ lại và đưa đến Công an phường An Hải trình báo, riêng Phúc mang theo hung khí bỏ chạy khỏi hiện trường.