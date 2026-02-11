Đăng ảnh nhạy cảm để làm nhục phụ nữ, người đàn ông bị khởi tố
(Dân trí) - Một người đàn ông tại Đắk Lắk đã đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh nhạy cảm của một phụ nữ để bôi nhọ, làm nhục nạn nhân.
Ngày 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin đơn vị đã khởi tố đối với L.V.L (42 tuổi, trú tại xã Ea Drông, tỉnh Đắk Lắk) về tội Làm nhục người khác.
Theo điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, ngày 25/11/2025, ông L. đã đăng tải hình ảnh nhạy cảm của bà H.T.T. (trú tại xã Ea Drông) lên mạng xã hội Facebook.
Việc làm này của L. nhằm mục đích xúc phạm danh dự, nhân phẩm và làm cho bà T. thấy nhục nhã, xấu hổ.
Chưa dừng lại, ông L. còn tiếp tục chia sẻ công khai lại bài viết, hình ảnh nhạy cảm của bà T. khiến người phụ nữ bị hoang mang, lo lắng và không dám tiếp xúc với người khác.
Cơ quan công an khuyến cáo hành vi đăng tải, chia sẻ những hình ảnh nhằm bôi nhọ, xúc phạm, làm nhục người khác sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.