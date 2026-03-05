BLV "Anh Thỏ" Xôi Lạc TV: Thù lao 300.000 đồng/trận, 1 tháng làm 25-30 trận

Như đã thông tin, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố hơn 30 bị can trong hệ thống Xôi Lạc TV, về các tội danh Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc và Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Trong các bị can, có khoảng 20 bình luận viên bị bắt giữ. Một trong số đó là bình luận viên có nickname "Anh Thỏ"

Theo tường trình của “Anh Thỏ”, bản thân người này tham gia bình luận các trận bóng đá cho hệ thống Xôi Lạc TV trong thời gian dài với mục đích theo đuổi đam mê thể thao.

Do yêu thích bóng đá và có mong muốn trở thành bình luận viên chuyên nghiệp, "Anh Thỏ" đã tìm kiếm cơ hội làm việc trên các nền tảng trực tuyến. Khoảng gần 10 năm trước, khi thấy Xôi Lạc TV đăng thông tin tuyển cộng tác viên bình luận bóng đá, anh đã đăng ký tham gia.

Bình luận viên này thừa nhận bản thân biết rõ các trận đấu được phát trên website không có bản quyền, tuy nhiên vẫn tham gia bình luận do mong muốn được làm công việc mình yêu thích và chưa đủ khả năng làm việc tại các đài truyền hình chính thống.

Một bình luận viên của Xôi Lạc TV (Ảnh: A05).

“Em rất thích làm bình luận viên bóng đá nhưng chưa đủ trình độ để làm ở các nhà đài như VTV hay các đơn vị có bản quyền. Thấy bên này tuyển bình luận online nên em đăng ký. Các trận đấu bọn em bình luận và đưa lên website thực tế là không có bản quyền”, bình luận viên này cho biết.

Theo người này, mức thù lao mà anh nhận được khoảng 300.000 đồng/trận bình luận. Trung bình mỗi tháng, anh tham gia bình luận khoảng 25-30 trận, tương đương thu nhập vài triệu đồng.

Bình luận viên “Anh Thỏ” cho hay phòng bình luận được trang bị tường cách âm, micro, hệ thống màn hình hiển thị trận đấu cùng nhiều thiết bị phục vụ việc bình luận trực tiếp.

“Cabin bình luận được thiết kế giống phòng thu của các đài truyền hình, có tường cách âm, màn hình theo dõi trận đấu và micro khá chuyên nghiệp”, người này cho biết.

Do lịch thi đấu của các giải bóng đá quốc tế diễn ra liên tục, đặc biệt vào ban đêm, các bình luận viên thường phải làm việc gần như 24/24 giờ để kịp thời bình luận các trận đấu được phát lậu trên hệ thống.

Tại khu vực phòng bình luận, nhiều đồ ăn nhanh, nước uống, thậm chí chăn màn cũng được chuẩn bị sẵn để những người tham gia có thể ăn uống, nghỉ ngơi ngay tại chỗ và tiếp tục làm việc xuyên đêm.

Theo đại diện Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, các đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong hệ thống Xôi Lạc TV đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng, thu phát sóng OTT hoặc vệ tinh các trận bóng đá, thể thao. Sau đó, hệ thống này lồng ghép quảng cáo cá độ bóng đá, từ đó phát sinh doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Con số doanh thu này, theo A05, là chưa đầy đủ và đang được tiếp tục làm rõ. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đến nay đã kê biên, truy vết được tài sản tổng giá trị khoảng 300 tỷ đồng, chủ yếu là tiền điện tử.

Thông tin về quá trình điều tra, đấu tranh, đại diện Cục An ninh mạng cho biết hệ thống này hoạt động rất tinh vi, các đối tượng chủ mưu thường xuyên thay đổi vị trí, máy chủ... gây khó khăn cho quá trình truy vết của lực lượng đánh án.

Tuy nhiên, sau nhiều năm kiên trì, Cục A05 cùng Phòng PA05, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ được toàn bộ đường dây, các đối tượng cầm đầu, quản trị viên, đối tượng giúp sức lên kịch bản, điều hành hỗ trợ về kỹ thuật... Đặc biệt, công an cũng bắt giữ nhiều bình luận viên "uy tín" với các nickname như "Người Dơi", "Batman", "Người Rơm"...