Khởi tố người đàn ông Hưng Yên bị vợ tố hành hạ hai con đẻ

Ngày 26/9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với N.V.D. (SN 1987, trú tại thôn Thượng Điền, xã Vũ Thư) về tội Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình, theo khoản 2, Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng N.V.D. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo cảnh sát, quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3/2024 đến tháng 11/2024, do mâu thuẫn với vợ, đối tượng N.V.D. đã nhiều lần có hành vi đánh đập, hành hạ các con ruột là cháu N.T.V.A. (SN 2015) và N.L.Đ. (SN 2020). Đối tượng N.V.D. còn ngăn cấm các con không được đến trường.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh tố cáo việc hai cháu A. và Đ. bị bạo hành.

Trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo UBND xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 23h30 ngày 21/9, Công an xã Vũ Thư phát hiện tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Đặng Nhung” chia sẻ bài viết kèm hình ảnh, video của 2 cháu nhỏ với nội dung tố cáo chồng có hành vi bạo hành, đánh đập các con, địa chỉ tại xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên.

Hình ảnh lan truyền mạng xã hội tố người đàn ông hành hạ hai con đẻ (Ảnh chụp màn hình).

Ngay sau khi nắm được thông tin, UBND xã Vũ Thư đã vào cuộc xác minh, điều tra, qua đó xác định các cháu bé đang ở nhà của bác ruột tại xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên.

Qua tiếp xúc ban đầu, sức khỏe các cháu đều bình thường, không có thương tích. Những hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội là sự việc đã xảy ra trước đó từ lâu, không xảy ra ở thời điểm hiện tại.

Hiện nay các cháu sinh hoạt, đi học bình thường, không có thương tích nghiêm trọng.

Cũng theo kết quả xác minh ban đầu, chủ tài khoản Facebook “Đặng Nhung” là của vợ N.V.D.. Chị này đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.