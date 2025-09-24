Bé gái ở TPHCM tới trụ sở công an cầu cứu vì bị mẹ bạo hành

Ngày 24/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Chí Hùng (42 tuổi) và bị đơn là bà Nguyễn Thu (37 tuổi).

Theo hồ sơ, ông Hùng và bà Thu kết hôn năm 2012, có một người con chung tên Dung (SN 2013). Do mâu thuẫn không thể hàn gắn, năm 2016, hai người ly hôn. Theo quyết định của tòa, bà Thu được quyền trực tiếp nuôi con gái, mỗi tháng ông Hùng cấp dưỡng 10 triệu đồng.

Bố của ông Hùng có mặt tại tòa với tư cách người liên quan (Ảnh: Xuân Duy).

Trong đơn yêu cầu thay đổi quyền nuôi con, ông Hùng cho biết đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cấp dưỡng. Tuy nhiên, bà Thu không dùng số tiền này để nuôi dưỡng, chăm sóc con, thậm chí không đóng học phí trong thời gian dài mà tiêu xài cho cá nhân. Nguyên đơn cho rằng, con gái nhiều lần gọi điện cầu cứu, có lúc còn nảy sinh suy nghĩ tiêu cực.

Hồ sơ thể hiện, tháng 9/2023, trong một lần đến trường, bé Dung đã chạy vào trụ sở Công an phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ), khóc cầu cứu trong tình trạng hoảng loạn. Sau đó, công an bàn giao vụ việc cho chính quyền địa phương nơi bà Thu và con gái sinh sống để giải quyết.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ, chính quyền địa phương quyết định tạm thời cách ly bé khỏi mẹ trong 15 ngày. Do ông Hùng đang điều trị bệnh ở nước ngoài, bé được giao cho ông bà nội nuôi dưỡng. Trong thời gian này, chính quyền cũng lấy lời khai của hàng xóm, nhiều người cho biết bà Thu thường xuyên cãi vã với mẹ ruột bằng lời lẽ thô tục, thậm chí đuổi bà ra khỏi nhà.

Ông Tĩnh (bố ông Hùng) cho biết, khi chăm sóc cháu nội, gia đình phát hiện bé có nhiều biểu hiện hoảng loạn nên đưa đi khám. Trung tâm Pháp y Tâm thần Khu vực TPHCM kết luận bé bị rối loạn stress (căng thẳng tâm lý) sau sang chấn, ở giai đoạn trầm trọng.

Trong thời gian cháu sống cùng ông bà nội, bà Thu nhiều lần tìm đến gây gổ, đòi lại con, buộc chính quyền địa phương phải nhiều lần can thiệp. Sau khi hết thời gian cách ly, bé được giao trả cho mẹ. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, khi mới 10 tuổi, bé đã tự tay viết đơn kêu cứu gửi Công an phường Cầu Ông Lãnh. Trong lá đơn dài 5 trang, cháu trình bày cảnh “luôn nghe tiếng mẹ chửi mắng, gây gổ với mọi người, thậm chí đuổi đánh cả bà ngoại... Có khi cháu bị bỏ đói, ép xin tiền ba, nghỉ học...”.

Một phần đơn cháu bé gửi công an (Ảnh: Hồ sơ vụ án).

Sau đó, ông Tĩnh khởi kiện con dâu cũ để giành quyền nuôi cháu. Tòa đã thụ lý đơn theo khoản 5 Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, nhằm kịp thời bảo vệ lợi ích của trẻ. Sau thời gian điều trị bệnh, khi sức khỏe ổn định, ông Hùng tiếp tục làm đơn thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Quá trình giải quyết vụ án, tòa nhiều lần triệu tập nhưng bà Thu không có mặt, cũng không phản hồi yêu cầu khởi kiện. Cơ quan tố tụng đã niêm yết thông báo cho bị đơn tại địa phương theo quy định.

Luật sư Trần Đình Phúc (bảo vệ quyền và lợi ích cho nguyên đơn) cho rằng, bị đơn có những hành vi ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của bé Dung, thể hiện qua việc thường xuyên la mắng, đánh đập, không cho đi học hoặc đưa đón không đúng giờ. Những hành vi này vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của cha mẹ và gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, tâm lý của trẻ.

Theo HĐXX, trong quá trình giải quyết, tòa đã tống đạt đầy đủ các quyết định cho bà Thu, do đó việc xét xử vắng mặt bị đơn là hợp lệ.

Theo HĐXX, bà Thu không còn đủ điều kiện để tiếp tục nuôi dưỡng con nhỏ. Trong khi đó, cháu bé có nguyện vọng được sống cùng cha. Xét thấy ông Hùng có công việc ổn định, thu nhập đảm bảo và thực tế vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chu cấp, tòa quyết định chấp nhận đơn khởi kiện, thay đổi quyền nuôi con từ bà Thu sang ông Hùng.

*Tên đương sự trong vụ án đã được thay đổi.