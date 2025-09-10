Khởi tố người cha bắt 2 con quỳ nhiều giờ, bạo hành rồi quay video gửi vợ

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lăng Văn Duyệt (30 tuổi, trú tại tổ dân phố Khả Lý Thượng, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh) về tội Ngược đãi, hành hạ con đẻ.

Theo cơ quan chức năng, trong thời gian dài, Duyệt nhiều lần có hành vi bạo lực, đánh đập, chửi mắng, bắt con chịu những hình phạt vô lý, gây tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần.

Lăng Văn Duyệt

Duyệt nhiều lần dùng que tre, dây sạc điện thoại đánh hai con nhỏ là cháu Lăng V.A (8 tuổi) và Lăng N.A (5 tuổi), thậm chí bắt các cháu tự tát vào mặt, quỳ gối trong thời gian dài. Đối tượng còn dùng que tre dài 80cm đánh 2 con, vừa đánh vừa quay video gửi cho vợ.

Ngoài ra nhiều lần khác, Duyệt còn bắt các con quỳ gối hàng giờ đồng hồ.

Khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ.

Hiện hai cháu bé đã được tách khỏi môi trường nguy hiểm, chuyển đến nơi an toàn để chăm sóc và theo dõi sức khỏe.