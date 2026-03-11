Kéo lê cô gái trên đường, có dấu hiệu làm nhục người khác?

Như Dân trí thông tin, sáng 8/3, Bàn Văn Huấn (35 tuổi, quê Tuyên Quang) và bạn gái là chị T. (24 tuổi, quê Hải Phòng) tới bến phà thuộc xã An Thành (Hải Phòng) để di chuyển tới nhà người quen. Chiều cùng ngày, hai người phát sinh mâu thuẫn trên đường về.

Trong lúc xô xát, Huấn dùng tay, chân đánh vào mặt và túm áo kéo lê chị T. trong tư thế nằm ngửa trên đường thuộc khu vực bến Phà. Sự việc được người dân ghi lại và đăng tải clip lên mạng xã hội.

Hành động vũ phu của Huấn, đặc biệt xảy ra trong ngày quốc tế phụ nữ, gây ra sự phẫn nộ lớn trong dư luận. Dưới góc độ pháp lý, với hành vi như trên, người đàn ông này có thể bị xử lý ra sao?

Bàn Văn Huấn kéo lê bạn gái (Ảnh cắt từ clip).

Luật sư Trương Văn Tuấn (Trưởng Văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn Luật sư TPHCM) nhìn nhận dưới góc độ xã hội, đây là hành vi rất đáng lên án. Càng phẫn nộ hơn khi thông tin từ lực lượng chức năng thể hiện cô gái bị kéo lê trên đường là bạn gái của Huấn, và hành vi được thực hiện trong chính ngày quốc tế phụ nữ, ngày thế giới dành sự yêu thương và tôn vinh dành cho phái đẹp.

Dưới góc độ pháp lý, đây là hành vi có dấu hiệu xâm phạm tới hai khách thể được pháp luật bảo hộ, đó là an ninh trật tự xã hội và danh dự, nhân phẩm người khác. Do đó, lực lượng chức năng sẽ bóc tách và làm rõ trách nhiệm pháp lý của Huấn đối với từng khách thể bị xâm phạm trong vụ việc trên.

Trước hết, do đây là hành vi được thực hiện tại nơi công cộng, dưới sự chứng kiến của nhiều người, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự địa phương cũng như gây bức xúc trong xã hội, công an sẽ xác minh hành vi có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.

Tiếp đó, với hành động hành hung và kéo lê cô gái trên đường, đây là hành vi đã có dấu hiệu xâm phạm tới sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác. Bởi vậy, lực lượng chức năng sẽ làm rõ dấu hiệu của hành vi Cố ý gây thương tích và Làm nhục người khác theo quy định tại các Điều 134 và 155 Bộ luật Hình sự 2015.

"Đối với hành vi cố ý gây thương tích, vấn đề mấu chốt để xác định trách nhiệm pháp lý là mức độ tổn hại sức khỏe của nạn nhân và tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi. Trường hợp mức độ tổn hại sức khỏe từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng hành vi được xác định có tính chất côn đồ, việc xử lý hình sự có thể được áp dụng còn nếu không đáp ứng các yếu tố trên, người hành hung có thể bị xử phạt hành chính.

Đối với hành vi làm nhục người khác, dưới góc độ pháp lý, hành vi có thể được thể hiện ở các hành động như lăng mạ, chửi bới, sỉ nhục, ném chất bẩn, xé quần áo... hay các hành vi tra tấn bạo lực hoặc bạo hành về tinh thần người khác trước đông người, khiến nạn nhân cảm thấy nhục nhã, bị xúc phạm về danh dự, nhân phẩm.

Trường hợp này, việc Huấn kéo lê nạn nhân có thể coi là một hành vi sử dụng bạo lực để tra tấn, hành hạ người khác, khiến người khác cảm thấy nhục nhã, bị xấu hổ tại nơi đông người. Do đó, hành vi này có thể bị xem xét dấu hiệu hình sự về tội Làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015", luật sư phân tích.

Ngoài ra, luật sư lưu ý thêm rằng cả tội danh quy định tại Điều 134 và 155 Bộ luật Hình sự 2015 đều thuộc nhóm tội danh khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Bởi vậy, việc xử lý hình sự (nếu có) sẽ chỉ tiến hành nếu phía cô gái có yêu cầu