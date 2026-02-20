Vụ người đàn ông 51 tuổi bị hành hung ở Hải Phòng: Triệu tập 9 đối tượng

Ngày 20/2, Công an Hải Phòng thông tin, khoảng 23h ngày 15/2, ông V.V.K. (51 tuổi) ở phường Hòa Bình, Hải Phòng bị nhóm thanh niên đánh vào đầu, mặt, phải nhập viện. Công an đã triệu tập 9 người để điều tra.

Các đối tượng liên quan (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 15/2 (28 tháng Chạp 2025), tại Tổ dân phố Đông Tây, phường Hòa Bình, Hải Phòng, ông V.V.K. (SN 1975, trú cùng địa chỉ) bị một nhóm nam thanh niên dùng tay chân đánh liên tiếp vào vùng đầu và mặt.

Vụ việc khiến ông K. bị thương và phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng. Ngày 16/2, gia đình ông đã đến Công an phường Hòa Bình trình báo.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hòa Bình khẩn trương điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan.

Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã triệu tập 9 đối tượng để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, đồng thời tiếp tục điều tra những người liên quan để xử lý theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền video và hình ảnh ghi lại vụ việc trên và cho rằng, nạn nhân là thành viên tổ an ninh trật tự cơ sở làm nhiệm vụ trên địa bàn.

Sau đó, ngày 19/2, trả lời báo chí, lãnh đạo Công an phường Hòa Bình (Hải Phòng) cho biết đơn vị đang tập trung xác minh nhóm người có hành vi tấn công một thành viên tổ an ninh trật tự cơ sở làm nhiệm vụ trên địa bàn.