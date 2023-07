Khởi tố người chém công an khi được vận động đi cai nghiện

Ngày 7/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Sồng A Giàng (30 tuổi, ở xã Vân Hồ) về tội Cố ý gây thương tích.

Hôm 25/5, Tổ công tác Công an xã Vân Hồ thực hiện kế hoạch tuyên truyền, vận động đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc.

Sồng A Giàng tại cơ quan công an (Ảnh: Minh Phượng).

Tuy nhiên, khi đến nhà Sồng A Giàng để tuyên truyền, vận động, đối tượng này đã chống đối và dùng dao chém vào các thành viên của Tổ công tác. Trong đó, Thượng úy Trần Ánh Linh, Phó trưởng Công an xã Vân Hồ, bị chém vào vùng mặt với tỷ lệ thương tích 31%.

Sau khi gây án, Sồng A Giàng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Công an huyện Mai Sơn và Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã bắt giữ được đối tượng.