Bắt giữ đối tượng đánh CSGT, cướp máy đo tốc độ

Sáng 11/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cách đây 3 ngày, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của Công an huyện Văn Giang về việc tổ công tác của Cục CSGT khi đang làm nhiệm vụ tại Km10 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, thì bị một đối tượng lạ mặt chửi bới, tấn công và cướp một máy đo tốc độ có ghi hình để phát hiện vi phạm, sau đó bỏ chạy theo hướng Hưng Yên - Hà Nội.

Qua điều tra, xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Hoàng Minh (38 tuổi), ở tại thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Minh tại cơ quan công an. (Ảnh cơ quan công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận, ngày 8/10 đối tượng điều khiển xe ô tô Mitsubishi Xpander BKS 89A-248.16 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thì bị tổ công tác của Cục CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra và thông báo về việc Minh đã vi phạm tốc độ khi sử dụng xe ô tô tham gia giao thông.

Bực tức vì bị xử phạt nên sau khi trả khách tại TP Hà Nội, Minh đã quay lại, điều khiển xe đi vào đường gom cạnh đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và dừng xe cách vị trí tổ công tác 50m. Sau đó Minh cầm túyp bằng kim loại, trèo qua tường rào ngăn cách giữa đường gom và đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, xông đến vụt nhiều nhát vào người Thượng úy T.H.T. - cán bộ được tổ công tác phân công nhiệm vụ sử dụng máy đo tốc độ, sau đó cướp đi máy đo tốc độ có ghi hình rồi tẩu thoát.

Vật chứng của vụ án. (Ảnh cơ quan công an cung cấp).

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Minh. Tại chỗ ở của đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ một máy đo tốc độ phương tiện giao thông màu đen, một xe ô tô biển kiểm soát 89A-248.16, trong xe có một thanh túyp hình trụ tròn bằng kim loại dài 60cm cùng các vật chứng khác có liên quan.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hoàng Minh về hành vi cướp tài sản.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.