Tạm giữ 2 thanh niên đuổi đánh CSGT ở TPHCM

Ngày 11/12, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang tạm giữ Đỗ Thành Công (24 tuổi, quê Ninh Bình) và Nguyễn Chí Bảo (22 tuổi, quê Bạc Liêu) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Đỗ Thành Công (bên trái) và Nguyễn Chí Bảo tại cơ quan công an (Ảnh: Hoàng Thuận).

Trước đó, chiều 10/12, hai chiến sĩ CSGT của Đội CSGT trật tự Công an quận Bình Tân làm nhiệm vụ điều tiết phân luồng giao thông tại ngã tư Bốn Xã, phường Bình Hưng Hòa A. Tại đây, tổ công tác phát hiện Công điều khiển xe máy chở theo Bảo không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện say xỉn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Do Công không chấp hành cố tình tăng ga bỏ chạy nên tổ công tác rút chìa khóa xe. Lúc này, Công và Bảo nhảy khỏi xe chửi bới, đe dọa và dùng tay, chân đánh vào người hai chiến sĩ CSGT.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh lao vào hỗ trợ khống chế Công và Bảo đưa về trụ sở công an. Qua làm việc, cả hai khai nhận do say xỉn nên không kiểm soát được bản thân.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.