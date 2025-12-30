Khởi tố nam sinh lớp 12 dùng dao đe dọa, cướp điện thoại người khác

Ngày 30/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.T.T.A. (SN 2008, trú tại xã Khánh Yên), là học sinh lớp 12 về tội Cướp tài sản.

N.T.T.A. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Lào Cai).

Do bị can N.T.T.A. chưa đủ tuổi thành niên nên Công an tỉnh Lào Cai không áp dụng biện pháp tạm giam, mà bàn giao bị can cho UBND xã Khánh Yên quản lý theo lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, vào ngày 25/12, N.T.T.A. đã có hành vi dùng dao đe dọa em H.A.T. (SN 2009, trú tại xã Võ Lao), là học sinh lớp 10 một trường THPT trên địa bàn tỉnh Lào Cai, sau đó A. lấy đi 1 chiếc điện thoại iPhone 11 của em T. với mục đích để bán lấy tiền đi chơi bida.

Nhà chức trách cho hay, hành vi của N.T.T.A. là rất nghiêm trọng, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ.