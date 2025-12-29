Bắt kẻ cướp giật 30 tờ vé số

Ngày 29/12, Công an phường Kon Tum, Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp bắt giữ Đ.V.C. (trú tại phường Đăk Bla, Quảng Ngãi) đã có hành vi cướp giật vé số của người bán vé số.

Trước đó, lúc 8h19 ngày 28/12, tại khu vực đường Phan Đình Phùng (phường Kon Tum), C. tiếp cận ông N.B.T. (66 tuổi, trú tại phường Kon Tum) hỏi mua vé số.

Hình ảnh nghi phạm (đi xe máy) cướp vé số và bị nạn nhân níu giữ xe (Ảnh: Công an phường Kon Tum).

Lợi dụng nạn nhân mất cảnh giác, C. bất ngờ cướp xấp vé số gồm 30 tờ rồi nhanh chóng lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ việc được người dân trích xuất camera an ninh, đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Nhận được thông tin, Công an phường Kon Tum phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương truy xét đối tượng.

Đến 13h30 cùng ngày, C. bị bắt giữ tại khu vực Nam Đăk Bla, phường Kon Tum cùng tang vật là xấp vé số cướp giật chưa kịp tiêu thụ được thu giữ.

Tại cơ quan công an, C. đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản. Công an phường Kon Tum đã được bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.