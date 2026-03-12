Xử lý hai thanh niên rải tờ rơi quảng cáo cho vay tiền ở Tây Ninh

Ngày 12/3, Công an xã Cần Giuộc (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị đang làm việc với 2 thanh niên liên quan hành vi rải tờ rơi quảng cáo cho vay tiền trái phép trên địa bàn.

Trước đó, ngày 10/3, Công an xã Cần Giuộc tiếp nhận phản ánh của người dân về việc xuất hiện nhiều tờ rơi quảng cáo cho vay tiền kèm số điện thoại liên hệ.

Hai thanh niên rải tờ rơi cho vay tiền ở Tây Ninh bị công an mời lên làm việc (Ảnh: M.H.).

Các tờ rơi được rải trên một số tuyến đường thuộc khu vực ấp Hòa Thuận 2, xã Cần Giuộc. Lực lượng chức năng nhận định đây là hành vi rải tờ rơi trái phép, gây mất mỹ quan đô thị và có dấu hiệu liên quan hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu “xã hội đen”, gây bức xúc trong dư luận.

Ban Chỉ huy Công an xã Cần Giuộc đã chỉ đạo lực lượng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất hệ thống camera giám sát để truy xét, làm rõ người thực hiện hành vi vi phạm, đồng thời phòng ngừa người dân rơi vào bẫy “tín dụng đen”.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng công an xác định và mời làm việc P.Đ.T. và Đ.V.S. (cùng SN 2004, quê Hà Nội).

Tại cơ quan công an, hai người khai được một người tên Tâm (chưa rõ lai lịch) thuê đi rải tờ rơi quảng cáo cho vay tiền. Công an xã Cần Giuộc đã chỉ đạo tổ nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định, đồng thời yêu cầu hai thanh niên thu gom toàn bộ số tờ rơi đã phát tán trên các tuyến đường.

Công an khuyến cáo người dân không liên hệ vay tiền qua các tờ rơi quảng cáo để tránh nguy cơ bị lừa đảo hoặc rơi vào bẫy “tín dụng đen”. Khi phát hiện người rải tờ rơi nghi vấn hoặc các trường hợp tương tự, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.