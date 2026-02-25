Công an Tây Ninh tìm 18 bị hại trong vụ mua bán người qua Campuchia

Ngày 25/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ án mua bán người xảy ra năm 2024, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (xã Bến Cầu), do bị can Huỳnh Nguyễn Ngọc Huy (22 tuổi, ngụ phường Cát Lái, TPHCM) thực hiện. Cơ quan điều tra thông báo tìm 18 nạn nhân liên quan để lấy lời khai, phục vụ mở rộng vụ án.

Theo công an, tháng 12/2023, thông qua mạng xã hội, Huy được hướng dẫn xuất cảnh trái phép sang Campuchia, đến ở tại tầng 5, tòa nhà 15 của Công ty Hồng Nguyên thuộc khu Kim Sa 1, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Tại đây, Huy được giao làm ở bộ phận tuyển dụng.

Công an tỉnh Tây Ninh đang tìm 18 nạn nhân vụ mua bán người do Huy cầm đầu (Ảnh: N.H.).

Nhận việc, Huy sử dụng tài khoản Facebook tên “Huy Trần” đăng thông tin tuyển người làm “việc nhẹ, lương cao” tại Campuchia hoặc đến tỉnh Tây Ninh phụ quán nhậu. Khi nạn nhân đồng ý, Huy yêu cầu gửi hình ảnh căn cước công dân và hình ảnh cá nhân, sau đó chuyển thông tin cho Công ty Hồng Nguyên.

Nếu công ty chấp thuận, Huy liên lạc hẹn gặp để tuyển chọn đi làm “việc nhẹ, lương cao”. Sau đó, Huy đón nạn nhân tại TPHCM, thuê xe chở đến khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Tại đây, Huy thuê xe máy đưa nạn nhân xuất cảnh trái phép sang Campuchia, đưa vào khu Kim Sa 1 bàn giao cho Công ty Hồng Nguyên.

Công ty Hồng Nguyên trả cho Huy 800 USD/tháng, với chỉ tiêu mỗi tháng tuyển và đưa 3 nạn nhân sang làm việc. Mỗi nạn nhân được đưa từ Việt Nam đến công ty, Huy được thưởng thêm 100 USD. Ngoài ra, Huy còn tìm nạn nhân đang làm việc tại công ty khác để chuộc về Công ty Hồng Nguyên và được thưởng thêm 50 USD/người.

Khi sang Campuchia, nếu nạn nhân muốn về Việt Nam, gia đình phải nộp tiền chuộc theo yêu cầu của Công ty Hồng Nguyên; nếu không sẽ bị bán sang công ty lừa đảo khác.

Từ đầu năm 2024 đến tháng 8/2025, Huy đã đưa 7 nạn nhân từ Việt Nam sang Campuchia và chuộc 13 nạn nhân từ các công ty lừa đảo khác tại Campuchia, đưa vào Công ty Hồng Nguyên.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã xác định, mời làm việc 2 nạn nhân trong vụ án. Còn 18 nạn nhân chưa xác định được họ tên, địa chỉ; cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, mời làm việc để phục vụ điều tra.