Khởi tố kẻ đập phá hành lý nữ du khách trước nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Quang Hiếu (SN 1991, ngụ phường Bảy Hiền) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cảnh sát, Hiếu là người đã đập phá đồ đạc của một nữ hành khách trước nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, gây mất an ninh trật tự tại khu vực đông người, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại cửa ngõ sân bay và gây bức xúc trong dư luận.

Kết quả điều tra của công an xác định, lúc 0h15 ngày 8/3, bà Đ.T.T. (SN 1987) sau khi xuống máy bay từ Hà Nội vào TPHCM, đã ra khu vực cổng số 2 nhà ga T3 để đặt xe về nhà.

Tại đây, sau khi hỏi giá, bà T. nhận thấy Hiếu có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên không tiếp tục thuê xe và di chuyển sang khu vực gần đó để chờ xe khác.

Cho rằng bà T. gọi xe nhưng không đi, Hiếu lớn tiếng chửi bới và có hành vi kéo hành lý của người phụ nữ ra giữa đường rồi đập phá. Sự việc chỉ dừng lại khi một số tài xế xe ôm và người dân đến can ngăn.

Trước đó, Công an phường Bảy Hiền tiếp nhận thông tin về việc một người đàn ông mặc áo khoác xe ôm công nghệ có hành vi đập phá hành lý, gây rối trật tự công cộng xảy ra trước khu vực cổng nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

Công an phường Bảy Hiền đã khẩn trương rà soát, xác minh, mời bị hại về phối hợp hỗ trợ điều tra; đồng thời, truy tìm và bắt Bùi Quang Hiếu.