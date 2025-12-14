Khởi tố hai vợ chồng chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng dưới hình thức góp vốn đất

Ngày 14/12, Công an Quảng Ninh thông tin, Cơ quan CSĐT của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Công Thành (SN 1985), trú tại phường Cẩm Phả thuộc tỉnh này về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra thi hành quyết định tố tụng đối với Nguyễn Công Thành (Ảnh: Công an cung cấp).

Quyết định được ban hành ngay sau lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm do Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức ngày 12/12. Đợt cao điểm nhằm bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Tết Nguyên đán 2026.

Theo điều tra, giai đoạn 2021-2022, Nguyễn Công Thành cùng vợ là Trần Thị Lan đã rủ rê nhiều người góp vốn với tổng số tiền 4,8 tỷ đồng. Hai vợ chồng cam kết làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại TP Móng Cái.

Sau khi nhận tiền, Thành và Lan không thực hiện theo thỏa thuận mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân. Do không được hoàn trả tiền, các bị hại đã gửi đơn trình báo đến cơ quan công an.

Căn cứ tài liệu thu thập, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can Trần Thị Lan về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Công Thành bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra.