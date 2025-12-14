Lừa góp vốn mua gỗ để chiếm đoạt 335 triệu đồng

Tòa án nhân dân khu vực 4 - Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Tăng Văn Khánh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Tăng Văn Khánh (SN 1995, trú tại thôn Hà Dong Bắc, xã Hải Lạng, tỉnh Quảng Ninh).

Bị cáo Khánh tại phiên tòa (Ảnh: Huy Hoàng).

Theo cáo trạng, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, từ tháng 6 đến tháng 8/2023, Khánh lợi dụng sự tin tưởng của các nạn nhân, đưa ra thông tin gian dối rủ anh Vượng góp vốn mua gỗ bạch đàn và gỗ sa mộc.

Sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện việc mua bán như thỏa thuận mà chiếm đoạt 230 triệu đồng.

Đến khoảng tháng 10/2023, tại khu vực sân cửa hàng xăng dầu PV OIL trên phố Lý Thường Kiệt, xã Tiên Yên (Quảng Ninh), bị cáo tiếp tục dùng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt của anh Đạt 105 triệu đồng.

Tổng số tiền bị cáo đã chiếm đoạt của hai nạn nhân là 335 triệu đồng.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa phương.

Căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai tại phiên tòa và các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử tuyên phạt Tăng Văn Khánh 8 năm tù giam.