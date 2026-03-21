Thêm cá thể cu li quý hiếm xuất hiện ở Lâm Đồng

Ngày 21/3, Công an xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng, thả cá thể cu li (còn gọi là cù lần) về môi trường tự nhiên theo quy định.

Theo công an, vào ngày 19/3, một người dân khi đến căn nhà dựng trong rẫy cà phê ở thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, bất ngờ phát hiện cá thể cu li. Biết đây là loài động vật hoang dã, chủ nhà đã bảo vệ, mang con vật đến giao nộp cơ quan công an.

Cá thể cu li quý hiếm được người dân phát hiện ở Lâm Đồng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an xã Quảng Sơn, cá thể cu li nói trên có trọng lượng 0,5kg, sức khỏe tốt. Đây là động vật có tên khoa học Nycticebus pygmaeus thuộc nhóm IB trong Sách đỏ Việt Nam, là loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Trước đó, vào ngày 12/3, một người dân tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng dọn dẹp nhà cửa, bất ngờ phát hiện cá thể cu li nặng khoảng 0,4kg. Người này cũng giao nộp con vật để cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên.