Khởi tố giám đốc công ty bất động sản về tội trốn thuế

Ngày 12/8, VKSND huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Đỗ Công Nguyên (48 tuổi, trú thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) và Phí Đình Dũng (52 tuổi, trú xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) để điều tra về tội Trốn thuế.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm cấm 2 bị can đi khỏi nơi cư trú.

Ông Đỗ Công Nguyên (áo xanh) và ông Phí Đình Dũng bị khởi tố về tội trốn thuế (Ảnh: K. Phúc).

Ông Đỗ Công Nguyên là giám đốc một công ty mua bán bất động sản tại địa phương. Năm 2022, ông Nguyên phối hợp cùng ông Dũng lập các hồ sơ kế toán, hồ sơ chuyển nhượng các dự án bất động sản sau đó tìm cách lách luật, giảm tiền thuế.

Được biết, ngoài hành vi trốn thuế nêu trên, ông Nguyên cũng là bị can trong vụ án Đưa và nhận hối lộ xảy ra tại thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm) do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố trước đó.

Cụ thể, năm 2021, trong quá trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm), ông Nguyên thông qua mối quan hệ và quen biết với ông Lê Văn Sáng và Đỗ Ngọc Châu (nguyên Trưởng ban và Phó trưởng ban Nghiệp vụ cơ sở dữ liệu thuộc Trung tâm kỹ thuật công nghệ địa chính Cục Đăng ký đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã bị khởi tố) để đưa hối lộ.

Việc làm trên nhằm cập nhật, chỉnh lý để hình thành đường giao thông lên thửa đất do Nguyên đứng tên tại huyện Bảo Lâm, từ đó, phục vụ việc tách thành nhiều thửa đất và tự ý quảng cáo là dự án bất động sản để chuyển nhượng.