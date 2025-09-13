Bắt Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên

Ngày 13/9, theo một nguồn tin của phóng viên Dân trí, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Văn Thành, Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên (trụ sở tại tỉnh Đắk Lắk), để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Tối cao cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Như Hải, Trần Đức Tươi, Bế Thị Huế và Nguyễn Thị Ngọc, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên (Ảnh: Trương Nguyễn).

Cả 4 bị can đều là giám định viên của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên.

Cơ quan chức năng đã thực hiện khám xét nơi làm việc của Trần Văn Thành và 4 thuộc cấp của Trần Văn Thành.