Khởi tố đối tượng quay đầu xe bỏ chạy, tông cảnh sát giao thông

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Long (22 tuổi, ở xã Nga My, huyện Phú Bình) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan chức năng, lúc 19h25 ngày 24/12, Long điều khiển xe máy chở theo chị D.T.H. trên quốc lộ 37 theo hướng Bắc Giang đi Thái Nguyên.

Khi đi đến địa phận tổ 1, thị trấn Hương Sơn (Phú Bình), Long gặp tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Phú Bình, đang tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông đợt cao điểm dịp trước Tết Nguyên đán 2025.

Khi bị lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe để kiểm tra, Long lo bị xử lý vì xe không lắp gương chiếu hậu. Do đó, đối tượng quay đầu xe bỏ chạy.

Khi tăng tốc, Long tông trúng Đại úy Nguyễn Xuân Khương, thành viên tổ công tác, làm Đại úy Khương thương tích, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ,. Long và H. cũng bị thương sau va chạm.

Tổ công tác đã khống chế đối tượng và bàn giao cho Công an huyện Phú Bình.