Bắt tạm giam tài xế xe khách tông CSGT ở Hải Dương

Ngày 25/8, Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Xuân Công (51 tuổi, ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) về tội Chống người thi hành công vụ.

Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Bị can Nguyễn Xuân Công (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó ngày 5/8, Tổ công tác số 3 của Đội CSGT số 2 gồm Thiếu tá Nguyễn Đình Đông (tổ trưởng) và 2 tổ viên là Thượng úy Bùi Đình Úy và Nguyễn Ngọc Thắng, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo kế hoạch trên tuyến quốc lộ 38B, thời gian từ 14h-22h.

Khoảng 16h50 cùng ngày, Thượng úy Bùi Đình Úy điều khiển xe máy chuyên dụng chở theo Nguyễn Ngọc Thắng trực tuần tra kiểm soát cơ động trên tuyến quốc lộ 38B, thuộc địa bàn huyện Gia Lộc đã phát hiện ô tô khách BKS 34F-009.44 (loại 29 chỗ ngồi) vi phạm lỗi người điều khiển không thắt dây an toàn.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng tài xế ô tô khách không chấp hành, đồng thời tiếp tục tăng ga bỏ chạy.

Tiếp tục truy đuổi đến km1+500, tổ công tác đã dừng được phương tiện và yêu cầu lái xe xuống xe xuất trình các loại giấy tờ để kiểm tra. Lái xe không những không xuống làm việc mà còn tiếp tục điều khiển ô tô khách tiến thẳng vào Thượng úy Bùi Đình Úy rồi bỏ chạy về hướng TP Hải Dương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, tổ công tác đã báo cáo chỉ huy Đội CSGT số 2 về vụ việc và tiến hành tra cứu thông tin của phương tiện ô tô khách BKS 34F-009.44.

Đến khoảng 19h cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thắng, chủ phương tiện, mang tên HTX vận tải hàng hóa, hành khách Mạnh Thắng (địa chỉ tại huyện Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Xuân Công là người điều khiển ô tô khách BKS 34F-009.44 đã có mặt tại trụ sở Đội CSGT số 2 để làm việc.

Quá trình làm việc với lái xe và chủ xe đã xuất trình được đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan. Lái xe Công đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình là không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường.

Khi vụ việc xảy ra, người dân đã quay video đưa lên mạng xã hội, gây bức xúc và dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Trước đó, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Xuân Công số tiền 5,9 triệu đồng do Vi phạm các quy định về an toàn giao thông.