Vụ thiếu niên lái xe máy tông CSGT: Khởi tố người giao xe

Ngày 18/7, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Glei đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Hoài Nam (SN 2007, trú tại xã Đắk Môn, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó tối 14/1, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Ngọc Hồi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm về an toàn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận huyện Đăk Glei.

Đỗ Hoài Nam giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện Lê Trọng H. (SN 2009, trú xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei) đang điều khiển xe máy biển kiểm soát 70F1-208.10 với tốc độ cao, nẹt pô trên đường.

Thấy lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng phương tiện, H. không chú ý quan sát, giảm tốc độ nên đã tông trúng Đại úy Nguyễn Đình Phúc (cán bộ CSGT, Trạm CSGT Ngọc Hồi).

Sau vụ va chạm, Đại úy Phúc và H. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Glei xác định, H. có hành vi điều khiển mô tô không chú ý quan sát, không giảm tốc độ để dừng lại một cách an toàn khi tầm nhìn bị hạn chế; chưa đủ tuổi, điều kiện điều khiển xe mô tô.

Hành vi của H. có dấu hiệu tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. H. thực hiện hành vi với lỗi vô ý. Tuy nhiên, thời điểm thực hiện hành vi, H. mới hơn 14 tuổi nên không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.

Đỗ Hoài Nam có hành vi giao xe mô tô cho H. điều khiển khi biết rõ H. chưa đủ tuổi và điều kiện để điều khiển phương tiện tham gia giao thông, dẫn tới hậu quả gây thương tích cho Đại úy Phúc (tỷ lệ tổn thương cơ thể 78%) và H. (tỷ lệ tổn thương cơ thể là 68%).

Hành vi của Nam đủ yếu tố cấu thành tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 264 Bộ Luật Hình sự.