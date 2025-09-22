Đề xuất doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được nghiên cứu, cung cấp pháo hoa nổ

Bộ Tư pháp đang tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 96/2016, Nghị định 99/2016, Nghị định 137/2020, Nghị định 70/2024 và Nghị định 154/2024 của Chính phủ.

Theo Bộ Công an (cơ quan soạn thảo), Nghị định số 137/2020 về quản lý, sử dụng pháo đã góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên quá trình triển khai đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc.

Đầu năm nay Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 119-KL/TW về định hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật, yêu cầu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm cơ sở pháp lý và các điều kiện để đẩy mạnh chủ trương phân cấp, phân quyền; cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ.

Dù vậy, Nghị định 137 lại chỉ cho phép có các tổ chức, doanh nghiệp được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ mới được phép nghiên cứu, sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa.

Trong khi đó, pháo hoa thuộc danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Quy định trên, theo Bộ Công an, chưa phù hợp, thống nhất với Luật Đầu tư.

Bộ Công an nhận định, việc Bộ Quốc phòng giao một đơn vị duy nhất (Nhà máy Z121) sản xuất pháo hoa khiến số lượng sản phẩm pháo hoa cung ứng ra thị trường chưa đáp ứng với nhu cầu (Ảnh: Nam Anh).

Hơn nữa, hiện nay Bộ Quốc phòng giao một đơn vị duy nhất (Nhà máy Z121) sản xuất pháo hoa nên số lượng sản phẩm pháo hoa cung ứng ra thị trường chưa đáp ứng với nhu cầu của cơ quan, tổ chức và người dân. Từ đó dẫn tới các đối tượng lợi dụng tăng giá thành sản phẩm do lượng hàng khan hiếm.

“Điều 10 Nghị định 137 quy định chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ là chưa bảo đảm phù hợp với thực tiễn”, Bộ Công an nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, các quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 về trường hợp được sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ; nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ; các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ; thẩm quyền, thủ tục cho phép bắn pháo hoa nổ,… đang quy định thẩm quyền quyết định thuộc Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cũng chưa bảo đảm phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền của Đảng và chính phủ, theo tờ trình của Bộ Công an gửi tới Bộ Tư pháp.

Từ đó, Bộ Công an đề xuất sửa đổi Nghị định 137 theo hướng quy định Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ.

Các cơ quan, tổ chức sử dụng pháo hoa nổ để biểu diễn, thi đấu phải được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức biểu diễn, thi đấu cho phép và do tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ sản xuất cung cấp.

Việc kinh doanh pháo hoa do tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện và phải được cơ quan công an có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; đồng thời bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường, theo dự thảo.