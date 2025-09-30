Bắt đối tượng vận chuyển 38kg pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Mạnh Hưng (35 tuổi, trú ở khu 5, xã Phú Mỹ, Phú Thọ) về hành vi Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, Công an xã Dân Chủ phát hiện Hưng vận chuyển 38kg pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất trên đoạn đường huyện lộ P1, thuộc khu 5, xã Trạm Thản (Phú Thọ)

Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hưng và thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo hoa nổ, đặc biệt là vào dịp cuối năm. Vì lợi nhuận, nhiều đối tượng bất chấp quy định pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân và trật tự an toàn xã hội.

Công an khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được mua pháo hoa tại các đơn vị được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa theo quy định. Người dân tuyệt đối không mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo hoa nổ trái phép.

Nghị định 137/2020 của Chính phủ nêu rõ chỉ các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng mới được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa sự cố và bảo vệ môi trường.