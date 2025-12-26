Khởi tố đối tượng đập phá camera an ninh của công an

Ngày 26/12, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Tân (38 tuổi, trú tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về tội Hủy hoại tài sản.

Theo cơ quan công an, trong đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Khánh Hòa đã lắp đặt nhiều camera an ninh tại một số vị trí trên địa bàn phường Bắc Nha Trang nhằm phục vụ công tác phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Thời điểm Tân dùng gậy đập phá camera an ninh (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Gần 21h ngày 18/12, Nguyễn Văn Tân đã dùng gậy sắt đập phá camera an ninh do Công an tỉnh Khánh Hòa lắp đặt tại tổ dân phố Trường Phúc 3 (phường Bắc Nha Trang), khiến thiết bị này bị hư hỏng.

Làm việc với cơ quan công an, Tân đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.