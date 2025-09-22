Tìm ra nhóm cướp giật tài sản nhờ tin rao bán iPhone trên mạng

Ngày 22/9, Công an phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tạm giữ hình sự Hồ Thành Tân (18 tuổi), Nguyễn Phúc Lợi (17 tuổi) và Lê Tiến Nghị (19 tuổi) cùng trú tại tỉnh Khánh Hòa, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu, lúc hơn 22h30 ngày 20/9, Công an phường Bắc Nha Trang tiếp nhận tin báo của chị Đ.T.H. (25 tuổi, trú tại thành phố Hà Nội), về việc bị một nhóm đối tượng đi xe máy áp sát, giật túi xách bên trong có 1 điện thoại iPhone 12 Pro Max, tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân, tại khu vực đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang).

Nhóm 2 trong 3 đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản ở phường Bắc Nha Trang (Ảnh: Công an phường Bắc Nha Trang).

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bắc Nha Trang đã triển khai lực lượng, truy xét các nghi phạm.

Trong quá trình công an điều tra, chị H. phát hiện một tài khoản rao bán điện thoại giống với iPhone 12 Pro Max của chị đã bị cướp nên trình báo đến cơ quan công an.

Công an phường Bắc Nha Trang đã mời người đăng tin bán điện thoại là anh M.N.V.A. (trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), lên làm việc. Tại cơ quan công an, anh A. khai mua chiếc điện thoại này từ Nguyễn Phúc Lợi với giá 1,5 triệu đồng.

Từ lời khai trên, Công an phường Bắc Nha Trang phối hợp Công an phường Tây Nha Trang và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Khánh Hòa), đã mời Lê Tiến Nghị và Hồ Thành Tân lên làm việc.

Thấy đồng bọn bị mời làm việc, Nguyễn Phúc Lợi cũng đến Công an phường Tây Nha Trang đầu thú.

Tại cơ quan công an, 3 nghi phạm khai nhận, vào 21h30 ngày 20/9, Tân lái xe máy chở theo Lợi và Nghị chạy trên đường Phạm Văn Đồng. Khi phát hiện 2 phụ nữ đi xe máy phía trước, trong đó người ngồi sau mang theo một túi xách, Tân áp sát để Nghị ngồi sau giật túi rồi tăng ga bỏ chạy.

Sau đó, Nghị đưa chiếc điện thoại vừa cướp được Lợi mang bán cho anh M.N.V.A. với giá 1,5 triệu đồng.

Công an phường Bắc Nha Trang đang củng cố hồ sơ, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, xử lý 3 đối tượng theo thẩm quyền.