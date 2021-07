Khởi tố chủ mỏ khai thác "lậu" lô khoáng sản trị giá hơn 4 tỷ đồng

Dân trí Cơ quan chức năng xác định ông Trần Văn Bảy khai thác khoáng sản trái phép trên khu mỏ rộng 21 ha. Số khoáng sản cơ quan chức năng thu giữ từ vụ án trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Ngày 26/7, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đối với Trần Văn Bảy (SN 1970, trú tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Cơ quan công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với ông Trần Văn Bảy (Ảnh: CANA).

Trước đó, ngày 13/7, Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang một vụ khai thác khoáng sản quy mô lớn tại xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An). Lực lượng chức năng thu giữ hơn 850,3 m3 đá hoa trắng dạng khối, trị giá hơn 4 tỷ đồng; 435 m3 đá hoa hộc nguyên khai, trị giá gần 70 triệu đồng.

Điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2021 đến thời điểm bị phát hiện, ông Trần Văn Bảy đã tổ chức đưa nhiều máy móc vào khu vực mỏ, thuê nhân công thực hiện hoạt động khai thác tại đây. Ngành chức năng khẳng định từ năm 2014 đến nay, mỏ đá này chưa cấp giấy phép khai thác cho bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp nào.

Vĩnh Khang