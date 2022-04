Khởi tố, bắt 2 nhân viên công ty đấu giá

Ngày 5/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can Trịnh Xuân Trường (SN 1989, trú tại phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Dung (SN 1986, trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa), là nhân viên của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên (địa chỉ đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa).

Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên (Ảnh: CTV).

Cả 2 bị bắt để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản" xảy ra tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa).

Trước đó, vào chiều 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã thực hiện khám xét trụ sở của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên và triệu tập giám đốc cùng nhiều nhân viên của công ty này.

Được biết, Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên do bà Lê Thị Hiền Lương làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật. Công ty này trong thời gian vừa qua được ủy quyền bán đấu giá nhiều mặt bằng quy hoạch lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong đó có mặt bằng "đất vàng" 3241 với nhiều tai tiếng.

Cụ thể, vào năm 2018, công ty này đã đứng ra đấu giá mặt bằng 3241 (phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa), Công ty Cổ phần Nakama Việt Nam là đơn vị trúng đấu giá gần 438 tỷ đồng (cao hơn giá sàn gần 4 tỷ đồng).

Tuy nhiên, do việc đấu giá có nhiều khuất tất nên UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc xác minh, đồng thời hủy kết quả trúng đấu giá nêu trên.

Cuối năm 2018, phiên đấu giá một lần nữa được mở trở lại, tuy nhiên công ty đấu giá này tiếp tục bị các doanh nghiệp "tố" với UBND tỉnh, UBND thành phố Thanh Hóa và các cơ quan chức năng về những mập mờ. Phiên đấu giá lần thứ 2 vì thế đã không có hồi kết.

Đến tháng 4/2019, mặt bằng tai tiếng này được UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa đứng ra thực hiện. Kết quả một công ty trúng đấu giá với số tiền 1.215 tỷ đồng, tăng thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước hơn 548 tỷ đồng.