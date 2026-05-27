Khởi tố 5 người tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, khoảng 23h ngày 4/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an xã Phạm Ngũ Lão kiểm tra quán karaoke Nốt Nhạc Xanh tại thôn La Mát.

Nhóm đối tượng liên quan vụ án (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Tại phòng hát số 2, lực lượng chức năng phát hiện 6 người đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Hoàng Đình Hải, Lê Tuấn Trường, Nguyễn Huy Tân, Lê Thị Phương Thảo, Tòng Thị Yên và Bùi Thị Huyền Trang.

Khám xét tại chỗ, công an thu giữ 2 túi nilon chứa ketamine, tổng khối lượng 0,984 gram, cùng nhiều tang vật phục vụ việc sử dụng ma túy như đĩa sứ, thẻ sim điện thoại và ống hút tự chế.

Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Tuấn Trường khai số ma túy trên do Vũ Văn Cường, quản lý quán karaoke Nốt Nhạc Xanh, cung cấp để cả nhóm sử dụng tại quán.

Kết quả giám định mẫu nước tiểu cho thấy các đối tượng đều dương tính với Methamphetamine, MDMA, Ketamine và các chất chuyển hóa của ma túy.

Ngày 8/5, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Đình Hải, Lê Tuấn Trường, Lê Thị Phương Thảo, Bùi Thị Huyền Trang và Vũ Văn Cường để điều tra hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối với Nguyễn Huy Tân và Tòng Thị Yên, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.