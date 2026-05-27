Khởi tố đường dây bán bóng cười tại bar Hồng Lâu Các ở Hưng Yên

Ngày 27/5, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết đang kiểm soát chặt chẽ việc xử lý vụ buôn bán bóng cười (N20) xảy ra tại cơ sở kinh doanh Hồng Lâu Các, xã Nghĩa Trụ thuộc tỉnh này.

Theo phản ánh của người dân, quán bar này lợi dụng hoạt động kinh doanh để bán bóng cười cho khách sử dụng tại chỗ.

Khoảng 0h30 ngày 14/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an xã Nghĩa Trụ kiểm tra cơ sở Hồng Lâu Các. Tại bàn Vip 8, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người đang sử dụng bóng cười.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, đêm 13/5 rạng sáng 14/5, tại quán Hồng Lâu Các trên đường San Hô 8B, Khu đô thị VinHome Ocean Park 2, Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Thị Ngọc Quyên đã chỉ đạo 6 nhân viên bán khí cười N20 cho khách.

Nhóm nhân viên gồm Nguyễn Văn Ninh, Đoàn Khánh Tùng, Hoàng Việt Anh, Phạm Văn Đức, Hoàng Phi Long và Nguyễn Trọng Đại. Những người này đã bán 12 bình khí N20, bơm vào bóng bay để khách sử dụng.

Nhóm khách sử dụng bóng cười gồm Vũ Thành Lộc, Phạm Hữu Trường, Trần Minh Lộc, Bùi Đình Khánh, Lê Văn Chung, Phạm Văn Mạnh cùng một số nhân viên của quán.

Cơ quan chức năng xác định các đối tượng thu lợi bất chính hơn 50 triệu đồng. Quá trình điều tra cũng cho thấy Sơn, Quyên cùng các nhân viên đã nhiều lần bán bóng cười cho khách để kiếm lời.

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thị Ngọc Quyên cùng 6 bị can về tội Buôn bán hàng cấm là bóng cười theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.